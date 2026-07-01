Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Composto rialzo per il Dow Jones 30, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,26%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 52.476. Rischio di discesa fino a 52.005,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 52.946,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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