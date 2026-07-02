Commercialisti: nominati i nuovi vertici delle Fondazioni Ricerca e Formazione

(Teleborsa) - Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha nominato i vertici delle due Fondazioni nazionali della categoria. Antonio Tuccillo è stato confermato alla guida della Fondazione nazionale dei commercialisti – Ricerca, mentre Maurizio Masini guiderà la Fondazione nazionale – Formazione.



Oltre a Tuccillo, entrano a far parte del Consiglio di gestione della Fondazione Ricerca Cosimo Damiano Latorre (Vicepresidente), Massimo Da Re (Tesoriere), Andrea Manna (Segretario), Nicolino Cavalluzzo, Francesco Tedesco, Luigi Castagna, Ermando Bozza, Nunzio Ritorto, Gaetano Ambrogio, Giovannella Famularo, Elena Sardo, Saverio Cinieri e Michele Di Bartolomeo.



Nel Consiglio di gestione della Fondazione Formazione Masini sarà affiancato da Enrica Piacquadio (Vicepresidente), Massimiliano Lencioni (Tesoriere), Felice Rainone (Segretario), Mario Gianporcaro, Davide Dal Dosso, Francesco Castria, Giuseppe Senerchia, Stefano Poeta, Maurizio Attinelli, Domenico Lo Russo, Giuseppe Crescitelli, Margherita Monti, Federico Del Soldato e Elisabetta Cremonini.



Due anche i collegi dei revisori. Quello della Fondazione nazionale Ricerca vede la riconferma come presidente di Rosario Giorgio Costa. Con lui ci sono Giuseppe Iurato e Antonio Mele. Componenti supplenti sono Paola Giordano e Federica Monti.



Il collegio dei revisori della Fondazione Formazione sarà guidato da Luca Mira. Con lui ne fanno parte Aldo Acquaro e Fabio Enrico Pessina.



"Con queste nomine, un mix di conferme e nuovi ingressi – afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio – sono nella loro piena operatività due realtà estremamente importanti della nostra categoria. La nostra Fondazione nazionale Ricerca produce una mole significativa di documenti di elevata qualità scientifica su tutte le principali materie inerenti alla nostra professione e si è accreditata, nel corso degli anni, come un punto di riferimento non solo per i colleghi, ma anche per tutti i nostri stakeholder. La Fondazione formazione, nata a fine 2022, ha messo in campo in pochi anni una notevole offerta formativa, oltre duecento corsi seguiti da più di duecentomila partecipanti, e oltre trentaduemila utenti registrati al sito dedicato".

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