De Lise (commercialisti): “Rendere efficienti le procedure esecutive”

L’Odcec di Napoli organizza un corso di aggiornamento per delegati alle vendite per le esecuzioni immobiliari

(Teleborsa) - "Le procedure esecutive immobiliari rappresentano uno strumento fondamentale per il recupero dei crediti e per il corretto funzionamento del sistema economico. La loro efficienza incide direttamente sulla capacità di recupero delle esposizioni deteriorate, favorendo l’erogazione di nuovi mutui e rendendo più fluido il rapporto tra sistema bancario, imprese e cittadini. Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario investire sulla formazione specialistica dei colleghi che operano come ausiliari dei magistrati". Lo ha dichiarato Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, annunciando l’avvio del corso di aggiornamento per delegati alle vendite ai sensi dell’art. 179 ter disp. att. cpc.



Per la prima volta da quando è entrato in vigore l’obbligo formativo per i delegati alle vendite, il Consiglio dell’Odcec di Napoli ha chiesto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la delega all’organizzazione del corso di aggiornamento, che si svolgerà a Palazzo Calabritto, nella sala conferenze di Piazza dei Martiri e prenderà il via con la giornata inaugurale del prossimo 25 settembre 2026.



L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per tutti i professionisti iscritti all’elenco tenuto presso il Tribunale di Napoli, che potranno confrontarsi direttamente con magistrati ed operatori del settore sulle problematiche applicative e sulle evoluzioni normative delle procedure esecutive.



Nel corso dell’evento inaugurale sarà inoltre presentato il volume "Tutto quello che i Giudici dell’Esecuzione dovrebbero sapere ma che i custodi non hanno mai osato raccontare", realizzato dai componenti della Commissione di Studio Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari, con la prefazione del consigliere della Corte di Cassazione Raffaele Rossi.



Il libro raccoglie testimonianze e vicende realmente vissute dai custodi giudiziari e dai delegati alle vendite durante lo svolgimento degli incarichi. L’obiettivo è offrire uno spaccato concreto delle difficoltà operative, giuridiche e umane che caratterizzano il lavoro svolto quotidianamente fuori dalle aule giudiziarie, evidenziando le criticità che spesso restano invisibili ma che incidono direttamente sulla gestione e sulla rapidità delle procedure esecutive.



"Attraverso questo progetto formativo – ha sottolineato Erika Capobianco, consigliere delegato dell’Odcec di Napoli – vogliamo contribuire a preparare professionisti sempre più qualificati e consapevoli del ruolo delicato che svolgono. La pubblicazione del volume, che sarà diffuso a livello nazionale, nasce anche dall’esigenza di raccontare il lavoro svolto dai custodi e dai delegati alle vendite, fatto non soltanto di competenze tecniche ma anche di gestione di situazioni personali e familiari particolarmente complesse".



Secondo Arcangelo Sessa, consigliere delegato dell’Odcec di Napoli, "l'attività del delegato alle vendite assume un ruolo centrale nel corretto svolgimento delle procedure esecutive, richiedendo un costante aggiornamento normativo e operativo. Il percorso formativo si propone di approfondire gli aspetti più rilevanti della materia, favorendo lo sviluppo di competenze specialistiche e la condivisione di buone prassi utili ad affrontare con efficacia le sfide professionali quotidiane".



L’iniziativa conferma inoltre il percorso intrapreso dall’Ordine dei Commercialisti di Napoli volto a rafforzare il ruolo della professione nei settori ad alta specializzazione, investendo su aggiornamento professionale, qualità delle competenze e dialogo istituzionale.

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