Consiglio Nazionale dei Commercialisti, assegnate le deleghe

(Teleborsa) - Dopo l’elezione del Comitato esecutivo avvenuta nei giorni scorsi, nella seduta di oggi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presieduto da Elbano de Nuccio ha assegnato le deleghe ai consiglieri nazionali.



Le aree di delega sono trenta, così suddivise: Antiriciclaggio Anticorruzione, Annalisa Francese; Compliance e modelli organizzativi delle imprese, Fabrizio Escheri e Gabriela Savigni; Compensi Professionali e Deontologia, Michaela Marcarini e Roberto Vittori; Società cooperative, Gianluca Galletti e Aldo Campo; Contabilità e revisione degli enti locali, Giuseppe Venneri e Cristina Bertinelli; Contabilità e revisione delle società a partecipazione pubblica, Gian Alberto Mangiante e Micaela Sette; Economia e fiscalità del lavoro, Aldo Campo e Annalisa Francese; Enti del terzo settore, David Moro; Finanza aziendale, Antonio Repaci e Eustachio Quintano; Fiscalità Enti Locali, Eustachio Quintano e Roberto Vittori; Fiscalità, Vincenzo Moretta; Contenzioso tributario, Rosa D'Angiolella e Micaela Sette; Arbitrato e Conciliazione, Cristina Marrone; Funzioni giudiziarie e ADR, Giovanna Greco; Innovazione e digitalizzazione degli studi professionali e delle imprese, Fabrizio Escheri; Diritto societario, David Moro e Gabriela Savigni; Politiche di genere, Rosa D'Angiolella e Liliana Smargiassi; Politiche giovanili, Cristina Marrone; Gestione della crisi d'impresa e procedure concorsuali, Antonio Repaci; Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial), Gianluca Ancarani e Michaela Marcarini; Sviluppo sostenibile (reporting, consulenza, formazione), Gianluca Galletti e Gian Alberto Mangiante; Università, tirocinio e formazione continua, Liliana Smargiassi e Annalisa Francese; Riforma Ordinamento Professionale, Ufficio di Presidenza; Rapporti con gli Ordini Territoriali, Ufficio di Presidenza; Rapporti con le organizzazioni internazionali, Presidente Elbano de Nuccio; Rapporti con le Casse di Previdenza Professionali, Ufficio di Presidenza; Rapporti con le Associazioni sindacali di categoria, Ufficio di Presidenza; Rapporti con le Fondazioni Nazionali Commercialisti, Ufficio di Presidenza; ZES+IA, Ufficio di Presidenza; Principi contabili e di valutazione, Presidente Elbano de Nuccio.

(Ufficio di Presidenza: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere)

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