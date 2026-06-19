Alperia, nominati i componenti del Cda

Kröss è Presidente e Amort Direttore Generale

(Teleborsa) - Lo scorso 8 giugno l’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Alperia ha approvato un nuovo statuto sociale, passando dal modello di amministrazione e controllo dualistico a quello tradizionale con la presenza di un Consiglio di Amministrazione formato da

10 membri e di un Collegio Sindacale.



In occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 19 giugno, sono stati nominati i membri del Cda per il triennio 2026-2028: Flora Emma Kröss (Presidente), Giorgio Roat (Vicepresidente), Luis Amort (Direttore Generale), Paolo Acuti (Vice Direttore

Generale), Markus Mattivi, Silvia Paler, Carmen Plaseller, Umberto Tait, Silvia Winkler e Roberto Zanin.



Per quanto concerne il Collegio Sindacale, sono stati nominati Tullio Negri in qualità di Presidente, Franziska Lintner e Sonja Santer quali Sindaci effettivi, nonché Marco Badolato e Veronika Skocir quali Sindaci supplenti.







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