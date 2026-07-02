Corrono i titoli della difesa dopo il nuovo attacco russo a Kiev, Fincantieri +6,3% e Leonardo +4,7%

(Teleborsa) - Seduta brillante per i titoli del settore difesa in scia ai ravvivati timori per un'ulteriore escalation delle tensioni internazionali dopo il nuovo pesante attacco russo avvenuto nella notte a Kiev.



Il bilancio, che si aggrava di ora in ora, registra almeno 18 morti e oltre 90 feriti ed è stato colpito anche un pronto soccorso.



Il presidente ucraino Zelensky ha pertanto chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot, dichiarando in un post che: "Le forniture per la difesa aerea dell'Ucraina sono una priorità assoluta e critica. Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione".



L'Alto commissario del Ue Kallas intende proporre oggi nuove sanzioni contro la Russia, affermando che "Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo".



Pronta la replica del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: "La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi".



Tornando alle performance dei titoli della difesa, corrono Fincantieri e Leonardo che guidano il Ftse MIB (+1,7%) guadagnando rispettivamente il 6,3 e 4,7%.



Bene anche i titoli del comparto nel resto dell'Europa con Saab (+5,5%), Rheinmetall (+3,9%), BAE Systems e Thales entrambe a +3,1%.















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