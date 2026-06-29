Leonardo, Oxcap avvia copertura con Overweight e target price di 60 euro
(Teleborsa) - Oxcap ha avviato la copertura su Leonardo, colosso italiano della difesa, con una raccomandazione "Overweight" e un target price di 60 euro per azione. Inoltre, nello stesse settore europeo, ha avviato la copertura su SAAB con Overweight e TP a 755 SEK e su Thales con Overweight e TP a 353 euro.
Oggi fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Leonardo, attestandosi a 45,84 euro, con un calo dello 0,91%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 45,58 e successiva a quota 45,32. Resistenza a 46,31.
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