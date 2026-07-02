Fed, Daly: "Politica tassi leggermente restrittiva"

(Teleborsa) - La presidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly, ha definito la politica monetaria statunitense come "leggermente restrittiva", ammettendo che non è certo quale sarà la prossima mossa della Federal Reserve. A tale proposito la banchiera ha citato un mercato del lavoro resiliente e la crescita "estremamente forte" degli investimenti in tecnologie legate all'intelligenza artificiale, che agisce da sostegno alla domanda.



Dichiarazioni che hanno preceduto a pubblicazione del report sul mercato del lavoro USA, che ha evidenziatonumeri sufficientemente deludenti (appena 57mila posti di lavoro creati) dal giustificare uno slittamento della stretta sui tassi d'interesse.



"Credo che ci sia uno scenario in cui dovremo combattere un'inflazione che si riveli più persistente", ha ammesso Daly ad una conferenza della banca centrale spagnola, spiegando che la correzione del prezzo del petrolio a seguito della tregua USA-Iran è una notizia positiva.



Le affermazioni della Presidente della Fed di san Francisco arrivano all'indomani dell'uscita del numero uno della banca centrale statunitense Kevin Warsh, il quale ha ribadito che il focus è sulla stabilità dei prezzi e che l'obiettivo principale della FED è combattere l'inflazione che da sei anni si mantiene persistentemente al di sopra della soglia del 2%.

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