BCE, Kazimir: non c'è ancora accordo su luglio e a settembre avremo nuove proiezioni

(Teleborsa) - L'inflazione che si sta diffondendo nell'economia costringerà la Banca centrale europea ad aumentare ulteriormente i tassi di interesse. Lo ha detto Peter Kazimir, governatore della National Bank of Slovakia e membro del consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a Bloomberg.



"La nostra missione non è ancora conclusa - ha dichiarato - È troppo presto per discutere se la politica monetaria debba diventare restrittiva. Ma non lo escluderei affatto, considerando come le pressioni inflazionistiche si stanno diffondendo nell'economia".



"I dati sull'inflazione di giugno, in particolare il tasso di base, potrebbero essere decisivi - ha detto Kazimir - Ma non c'è ancora un accordo su luglio e, naturalmente, a settembre avremo nuove proiezioni. È importante decidere riunione per riunione".



Il banchiere centrale ha respinto le preoccupazioni che un inasprimento della politica monetaria possa danneggiare l'economia, nonostante i sondaggi tra le imprese segnalino un calo della domanda: "La crescita è lenta, ma c'è una certa resilienza, quindi l'economia riuscirà a gestirla".

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