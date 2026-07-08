Wall Street apre in rosso: attesa Minutes FOMC

(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi in frazionale ribasso, scontando un ritorno di tensioni sul fronte internazionale e lìimpennata dei prezzi del petrolio, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito "chiuso" l'accordo di tregua con l'Iran, in seguito allo scontro a fuoco incrociato della scorsa notte.



A New York, l'indice Dow Jones è in flessione dell'1,03%, in lieve calo l' S&P-500 , che continua la giornata sotto la parità a 7.461 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,32%).



Intervenendo al vertice NATO in Turchia, Trump ha accusato Teheran di aver violato la fragile tregua ed ha affermato "per quanto mi riguarda, è finita".



Ieri, infatti, le forze armate iraniane hanno attaccato siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrein, in rappresaglia agli attacchi americani contro obiettivi sensibili in ??Iran ed al ripristino delle sanzioni statunitensi sul petrolio iraniano. Questi sviluppi hanno spinto al rialzo il prezzo del petrolio, che è volato a 77 dollari al barile per la qualità Brent ed a 73 dollari per la qualità WTI .



La cautela si impone anche in vista della pubblicazione delle Minutes della Fed questa sera, le prime dell'era Warsh. I verbali dell'ultimo incontro del FOMC, infatti, ricostruiranno più nel dettaglio il percorso che ha portato la Fed a mantenere fermi i tassi di interesse ed adottare una impostazione leggermente più restrittiva della politica monetaria. Si cercherà anche di capire se i più recenti dati economici e gli sviluppi geopolitici possano aver modificato le valutazioni della banca centrale americana rispetto ad un possibile rialzo dei tassi nei prosismi mesi.



Sul fronte macroeconomico, si attendono i dato sulle Scorte all'ingrosso e i numeri sulle scorte settimanali di petrolio.

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