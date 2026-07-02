Francoforte: andamento rialzista per BMW

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di auto di Monaco , che tratta in utile del 3,20% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BMW , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico della casa d'auto bavarese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 59,11 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60,55. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 58,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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