Francoforte: andamento rialzista per BMW
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di auto di Monaco, che tratta in utile del 3,20% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BMW, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della casa d'auto bavarese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 59,11 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60,55. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 58,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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