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Francoforte: seduta difficile per BMW

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta difficile per BMW
In forte ribasso il produttore di auto di Monaco, che mostra un -7,1%.
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