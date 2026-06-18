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Francoforte: seduta molto difficile per BMW

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta molto difficile per BMW
Ribasso per il produttore di auto di Monaco, che passa di mano in perdita del 4,15%.
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