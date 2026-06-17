BMW, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di auto di Monaco , che esibisce una perdita secca del 7,10% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di BMW rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 60,91 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 64,43. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 67,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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