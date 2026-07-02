Francoforte: risultato positivo per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica tedesca , in guadagno del 2,35% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Deutsche Telekom rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico dell' operatore di telefonia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,45 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,08. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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