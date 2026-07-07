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Francoforte: risultato positivo per Deutsche Bank

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Seduta positiva per la prima banca tedesca come assets, che avanza bene dell'1,86%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Bank rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della banca d'affari tedesca è in rafforzamento con area di resistenza vista a 33,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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