Francoforte: risultato positivo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Seduta positiva per la prima banca tedesca come assets , che avanza bene dell'1,86%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Bank rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve della banca d'affari tedesca è in rafforzamento con area di resistenza vista a 33,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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