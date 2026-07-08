Milano 15:26
52.024 -0,82%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 15:26
10.561 -0,99%
Francoforte 15:26
25.011 -1,78%

Francoforte: perdite consistenti per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: perdite consistenti per Deutsche Bank
In forte ribasso la prima banca tedesca come assets, che mostra un -5,23%.
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