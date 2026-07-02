JV Itinera, Saipem e ICM, commessa da 700 milioni di euro per il lotto 4 dell'Autostrada A8 in Romania

(Teleborsa) - La joint venture formata da Itinera, società del gruppo ASTM, in qualità di mandataria (40%), Saipem (35%) e ICM (25%), si è aggiudicata un contratto per la progettazione e realizzazione del lotto 4 dell’Autostrada A8 "Unirii" in Romania, assegnato da Compania Na?ionala de Investi?ii Rutiere, società nazionale rumena per gli investimenti nel settore delle infrastrutture stradali.



L’ammontare totale del contratto - riporta una nota - è di circa 700 milioni di euro (la quota di competenza di Saipem è pari a circa 245 milioni).



In particolare, il tratto autostradale si estenderà per circa 21 chilometri - di cui 5 chilometri in territorio moldavo – e collegherà la città di Iasi, nella parte nord-orientale della Romania con la Repubblica di Moldavia. Il tracciato includerà circa 14 strutture tra ponti, viadotti e sottopassi, 3 svincoli stradali, una galleria artificiale di circa 500 metri e una galleria naturale a doppia canna di circa 1,7 chilometri.



L'opera si inserisce nel più ampio progetto per la realizzazione dell’Autostrada A8 che collegherà la città di Targu Neamt con Iasi e Ungheni in Romania, per una lunghezza di oltre 300 chilometri, un’infrastruttura strategica che fa parte della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) che connetterà l'Europa centrale con l'Europa orientale. I finanziamenti sono forniti attraverso il programma Europeo SAFE (Security Action for Europe).

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