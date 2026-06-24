Saipem cede a ADES le attività di Shallow Water Drilling in Arabia Saudita per 285 milioni di dollari

(Teleborsa) - Saipem ha sottoscritto un accordo di compravendita vincolante con ADES Saudi Limited Company, società indirettamente controllata da ADES Holding Company (ADES), operatore internazionale attivo a livello globale nei servizi di perforazione offshore e onshore, per la

cessione dell’intera partecipazione (detenuta per il tramite della propria società controllata Saipem International B.V.) in Saudi Arabian Saipem Limited (SAS), società attiva nelle operazioni di perforazione offshore in acque poco profonde.



Nell’esercizio 2025, SAS ha registrato ricavi pari a 636 milioni di riyal sauditi, equivalenti a 170 milioni di dollari.



Il corrispettivo della cessione - riporta un comunicato - è pari a 285 milioni di dollari su base debt-free/cash free e sarà pagato in denaro al perfezionamento dell’operazione, soggetto ai consueti meccanismi di aggiustamento.



I proventi dell'operazione saranno utilizzati in linea con gli obiettivi del piano industriale di Saipem. Al perfezionamento dell’operazione, le parti sottoscriveranno un contratto di bareboat charter che consentirà a Saipem di proseguire le proprie attività operative in corso in Messico con il rig Perro Negro 10, garantendo così il pieno adempimento delle obbligazioni precedentemente assunte da Saipem.



L’operazione rappresenta un ulteriore passo nell’implementazione della strategia di Saipem volta a concentrare il proprio portafoglio nell’ambito del drilling offshore, in acque profonde e harsh-environment, rafforzando il posizionamento del Gruppo nei segmenti a maggiore complessità e valore aggiunto.



Il perfezionamento dell’operazione, previsto indicativamente entro il terzo trimestre del 2026, è subordinato al soddisfacimento delle consuete condizioni sospensive, ivi incluso l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari applicabili.

Condividi

```