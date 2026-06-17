Saipem, trasmesso a Bruxelles progetto di fusione con Subsea7 per l'approvazione

(Teleborsa) - Il progetto di fusione tra Saipem e la norvegese Subsea7 è stato notificato all'autorità antitrust dell'Unione Europea per la sua approvazione. La decisione della Commissione arriverà entro il 22 luglio prossimo.



Secondo quanto concordato un anno fa dalle due società, l'accordo dovrebbe dare vita a un colosso mondiale dei servizi per l’energia denominato Saipem7, che avrà ricavi per circa 21 miliardi di euro, EBITDA di oltre 2 miliardi, genererà più di 800 milioni di Free Cash Flow e avrà un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi di euro. Gli azionisti di Saipem e Subsea7 deterranno in misura paritetica il 50% del capitale sociale di Saipem7.



Saipem conclude così la seduta in testa a Piazza Affari, mettendo a segno un +2,9%.

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