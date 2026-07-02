Londra: andamento rialzista per Compass Group
(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale nella ristorazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,22%.
Il movimento di Compass Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario tecnico di Compass Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,24 USD con area di resistenza individuata a quota 32,99. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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