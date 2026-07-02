Milano 12:25
52.148 +1,05%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 12:25
10.524 +0,44%
Francoforte 12:25
25.193 +0,61%

Londra: andamento rialzista per Compass Group

Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per Compass Group
(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale nella ristorazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,22%.

Il movimento di Compass Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario tecnico di Compass Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,24 USD con area di resistenza individuata a quota 32,99. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```