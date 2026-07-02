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Londra: positiva la giornata per Compass Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Compass Group
Seduta vivace oggi per il leader mondiale nella ristorazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.
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