New York: Corning scende verso 184,5 USD

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di vetri speciali e ceramiche , che mostra un -11,54%.



Lo scenario su base settimanale di Corning rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Corning . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 214,9 Dollari USA, con il supporto più immediato individuato in area 184,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 173,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```