New York: i venditori si accaniscono su Teradyne
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che produce i tester di circuiti integrati, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,67% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Teradyne rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Teradyne. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Teradyne evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 416,1 USD. Primo supporto a 369,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 353,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```