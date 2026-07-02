New York: i venditori si accaniscono su Teradyne

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che produce i tester di circuiti integrati , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,67% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Teradyne rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Teradyne . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Teradyne evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 416,1 USD. Primo supporto a 369,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 353,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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