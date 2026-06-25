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Tinexta, Cda ritiene congruo corrispettivo OPA di Zinc BidCo di 15 euro

Finanza
Tinexta, Cda ritiene congruo corrispettivo OPA di Zinc BidCo di 15 euro
(Teleborsa) - Il Board di Tinexta ha approvato all’unanimità il comunicato (il “Comunicato dell’Emittente”) relativo all’OPA volontaria totalitaria promossa da Zinc BidCo su massime 4.724.374 azioni ordinarie di Tinexta.

Il Comunicato dell’Emittente contiene la valutazione motivata del Cda sull’Offerta e sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del relativo corrispettivo pari a 15,00 euro per ciascuna azione che sarà portata in adesione all’Offerta.

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio ha preso atto dell’Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta, che è stato approvato da Consob.

Ad esito della riunione, il Cda, all’unanimità, ha ritenuto congruo, dal punto di vista finanziario, il Corrispettivo.
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