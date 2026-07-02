Milano 12:27
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Dow Jones 1-lug
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Londra 12:27
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Francoforte 12:27
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Parigi: scambi in positivo per Carrefour

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Carrefour
Rialzo marcato per il colosso della grande distribuzione, che tratta in utile del 3,44% sui valori precedenti.
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