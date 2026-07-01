Parigi: movimento negativo per Carrefour

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso della grande distribuzione , con una flessione dell'1,91%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Carrefour rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche attuali del colosso retail mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 15,81 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 16,19. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 15,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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