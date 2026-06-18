Milano 17-giu
52.595 0,00%
Nasdaq 17-giu
29.671 -0,99%
Dow Jones 17-giu
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Londra 17-giu
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Francoforte 17-giu
24.935 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (0% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 4.091,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (0% alle 05:48)
Shanghai passa di mano con un trascurabile invariato alle 05:48 e scambia a 4.091,86 punti.
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