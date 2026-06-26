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Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa del 2,03%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.027,27 punti
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Finanza
26 giugno 2026 - 09.20
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Affonda sul mercato Shanghai, che esibisce un -2,03% e chiude la seduta a 4.027,27 punti.
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