Milano 10:32
51.241 -1,05%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:32
10.482 -0,46%
Francoforte 10:32
24.797 -0,79%

Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa del 2,03%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.027,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa del 2,03%
Affonda sul mercato Shanghai, che esibisce un -2,03% e chiude la seduta a 4.027,27 punti.
Condividi
```