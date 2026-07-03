Cash Collect UniCredit sul quartetto bancario europeo: cedole elevate e barriera al 50%

Banco BPM

BNP Paribas

Intesa Sanpaolo

Société Générale

Protezione e rendimento







Durata e possibile scadenza anticipata





I sottostanti in dettaglio





Scenari a scadenza







Reazioni di mercato



UniCredit

Crédit Agricole



Riepilogo





* Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità puramente informative e didattiche e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria né sollecitazione all'investimento

(Teleborsa) - Il certificato con ISIN DE000UN9JV68 è unemesso da, uno strumento a capitale condizionatamente protetto pensato per generare flussi periodici in un contesto di mercato laterale o moderatamente ribassista. Fa parte di un tris di prodotti quotati nel giugno 2026 su panieri di titoli bancari, tutti con scadenza triennale al 21 giugno 2029 e strike fissato al 17 giugno 2026, con premi mensili compresi tra il 13,80% e il 14,76% annualizzato lordo. Il paniere di riferimento è composto da quattro istituti europei —— tutti quotati in euro e dunque privi di esposizione al rischio di cambio. La scelta dei sottostanti non è casuale: il contesto è quello del cosiddetto "", entrato nel 2026 nella sua fase più matura, sul quale a giugno si è innestata l'OPAS lanciata da Intesa Sanpaolo su MPS.La struttura poggia su due soglie distinte. La barriera cedolare è posta al 60% del valore iniziale, mentre la barriera sul capitale è fissata al 50%, offrendo un cuscinetto significativo rispetto ai livelli correnti di mercato. Il meccanismo premiante è quello tipico del comparto: il premio mensile condizionato è dotato di effetto memoria, che consente di recuperare le cedole non corrisposte nei mesi precedenti qualora il sottostante peggiore torni sopra la soglia prefissata. In termini relativi il flusso appare generoso: a titolo di paragone, i BTP a tre anni rendono circa il 2,8% e un conto deposito circa il 3,5%. Il rovescio della medaglia è la logica "worst of": il certificato paga (o non paga) in base al titolo che va peggio nel paniere, mentre gli altri tre possono correre quanto vogliono.La vita massima è di tre anni, ma il prodotto può chiudersi prima. A partire da dicembre 2026 scatta la finestra di autocall: se alla data di osservazione mensile il titolo peggiore quota almeno il livello di rimborso anticipato, il certificate si chiude e restituisce 100 euro più il premio. Il trigger è di tipo step-down: il livello scende dell'1% ogni mese, partendo dal 95% del valore iniziale a dicembre 2026 fino al 66% di maggio 2029. Questa progressione rende via via meno stringente la condizione di richiamo, aumentando la probabilità di rimborso anticipato anche in caso di titoli in flessione rispetto allo strike.rappresenta il nome strutturalmente più difensivo del paniere. Il gruppo ha chiuso il 2025 con un utile netto record di 9,3 miliardi (+7,6%), un Cost/Income del 42,2%, un ROTE del 22%, un CET1 al 13,9% e lo status di "zero-NPL bank", con l'obiettivo di circa 10 miliardi di utile netto nel 2026. Il primo trimestre 2026 si è chiuso con un utile netto di 2,76 miliardi, oltre le attese, con guidance annua confermata. Sul piano straordinario, è la protagonista del più rilevante dossier del momento, l'OPAS su MPS. Alla data odierna il titolo tratta attorno a 6,16 euro, ampiamente sopra i livelli barriera.è il nodo più sensibile del risiko e, secondo gli analisti, il nome a maggiore volatilità potenziale, per l'elevata sensibilità alle notizie di M&A. I fondamentali restano solidi: l'esercizio 2025 si è chiuso con un utile netto di 2,08 miliardi (+8,3%), CET1 pro forma al 13,76%, ROTE adjusted al 20,4%, Cost/Income al 46%, NPE ratio netto all'1,22% e dividendo di 1 euro con payout dell'80%, sostenuto dall'integrazione di Anima. Sul fronte azionario, il 2025 si è chiuso con oltre 2 miliardi di utile e un CET1 pro forma al 13,76%, mentre Crédit Agricole è salita verso quote elevate del capitale dopo il ritiro dell'offerta da 14,6 miliardi di UniCredit. Oggi l'azione quota intorno a 15,37 euro.completa il paniere con la componente francese. Il 2025 si è chiuso con ricavi record a 27,3 miliardi e utile netto di gruppo di 6 miliardi (+43%), ROTE al 10,2%, CET1 al 13,5%, Cost/Income al 63,6%, costo del rischio a 26 punti base e dividendo di 1,61 euro per azione. Il rilancio guidato dal CEO Slawomir Krupa, con taglio dei costi e miglioramento della redditività, ha spinto gli analisti a valutazioni positive sul titolo. La quotazione corrente si colloca attorno a 77,5 euro. Considerando i livelli allo strike fissati il 17 giugno 2026 — Intesa a 6,11 euro, Banco BPM a 15,52 e Société Générale a 77,84 — la distanza dei titoli citati dalla barriera capitale al 50% appare, allo stato attuale, significativa.In assenza di rimborso anticipato, il 21 giugno 2029 si aprono due possibilità. Se il titolo peggiore del paniere non ha perso più della metà del suo valore rispetto allo strike, l'investitore recupera i 100 euro integralmente; se invece la soglia del 50% viene violata, il rimborso segue la performance negativa di quel titolo, senza limitazioni al ribasso, pur potendo l'investitore compensare parzialmente la perdita con le cedole eventualmente incassate lungo la vita del prodotto.Il collocamento è avvenuto in una fase di vivacità del comparto. Tra l'8 e il 16 giugno 2026ha guadagnato il 7,6%, MPS il 7,8%, Mediobanca il 7,8% eil 3,4%, con ilin area 52.417 punti e lo spread BTP-Bund contenuto attorno ai 71 punti base. Alla data odierna il FTSE MIB viaggia in area 52.800 punti, mentre lo spread BTP-Bund si attesta intorno ai 77 punti base; positivi anche. Sul piano degli assetti, secondo Michele Calcaterra (SDA Bocconi) una presenza tanto ampia di Crédit Agricole, pur senza controllo formale, può renderla il primo interlocutore per qualsiasi scenario futuro su Banco BPM.Ilsi propone come strumento disu un paniere di banche dai fondamentali robusti, con premi mensili a memoria elevati, un doppio livello di protezione (barriera cedolare al 60% e barriera capitale al 50%) e un meccanismo di autocall step-down che accorcia potenzialmente la durata. Il profilo rischio-rendimento resta però condizionato dalla logica worst of e dalla natura più volatile del comparto in piena fase di consolidamento: elementi che, insieme al rischio emittente tipico dei certificati, richiedono un'attenta lettura della documentazione (KID e Condizioni Definitive) prima di ogni decisione di investimento.