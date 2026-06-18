FS Italiane, collocato green bond da 650 milioni di euro. Domanda per 3,2 volte l'offerta

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane ha concluso il collocamento di un nuovo green bond a valere sul proprio Programma EMTN, per un valore nominale di 650 milioni di euro e con scadenza a giugno 2031. L'operazione si inserisce nella strategia di indebitamento deliberata dal Gruppo FS lo scorso marzo e conferma il presidio del mercato dei capitali da parte di FS e del ruolo della finanza sostenibile quale leva a supporto degli investimenti.



La cedola è stata fissata al 3,25%, con spread finale pari a 54,7 basis points sopra il tasso midswap di riferimento. Il titolo sarà quotato presso Euronext Dublin e sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) di Borsa Italiana. L'operazione ha registrato una domanda pari a circa 3,2 volte l'offerta e circa 90 ordini da parte degli investitori, con una significativa partecipazione dall'estero, con la maggior parte della domanda proveniente da investitori ESG e con una quota di investitori SSA pari a circa il 38% dell'allocazione complessiva.



Barclays , BNP Paribas , Crédit Agricole , Intesa Sanpaolo , Morgan Stanley e UniCredit hanno agito in qualità di Active Bookrunners. Banca Akros, CaixaBank e ING hanno agito in qualità di Passive Bookrunners.

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