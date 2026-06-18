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FS Italiane, collocato green bond da 650 milioni di euro. Domanda per 3,2 volte l'offerta

Finanza, Sostenibilità, Trasporti
FS Italiane, collocato green bond da 650 milioni di euro. Domanda per 3,2 volte l'offerta
(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane ha concluso il collocamento di un nuovo green bond a valere sul proprio Programma EMTN, per un valore nominale di 650 milioni di euro e con scadenza a giugno 2031. L'operazione si inserisce nella strategia di indebitamento deliberata dal Gruppo FS lo scorso marzo e conferma il presidio del mercato dei capitali da parte di FS e del ruolo della finanza sostenibile quale leva a supporto degli investimenti.

La cedola è stata fissata al 3,25%, con spread finale pari a 54,7 basis points sopra il tasso midswap di riferimento. Il titolo sarà quotato presso Euronext Dublin e sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) di Borsa Italiana. L'operazione ha registrato una domanda pari a circa 3,2 volte l'offerta e circa 90 ordini da parte degli investitori, con una significativa partecipazione dall'estero, con la maggior parte della domanda proveniente da investitori ESG e con una quota di investitori SSA pari a circa il 38% dell'allocazione complessiva.

Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e UniCredit hanno agito in qualità di Active Bookrunners. Banca Akros, CaixaBank e ING hanno agito in qualità di Passive Bookrunners.
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