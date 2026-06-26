Cedola mensile e barriera al 50%: anatomia del Cash Collect UniCredit DE000UN9JV50 su azioni bancarie

Premi mensili dell'1,23% (14,76% annuo potenziale), protezione fino al -50% ed effetto memoria: come funziona il certificato su un paniere di azioni bancarie e quali sono i suoi sottostanti.

(Teleborsa) - Il certificato con ISIN DE000UN9JV50 si inserisce in un filone che UniCredit ha alimentato con continuità negli ultimi mesi: quello dei prodotti a cedola periodica costruiti su panieri di azioni bancarie. Dopo il successo di diverse emissioni, l'emittente ha ampliato la propria gamma di soluzioni pensate per investitori alla ricerca di cedole periodiche, diversificazione e maggiore controllo del rischio rispetto alle strutture su singole azioni o su basket worst of tradizionali. La logica di fondo è nota: l'utilizzo di un paniere di titoli bancari come sottostanti consente di concentrare l'esposizione su un settore specifico, pur distribuendo il rischio specifico tra più emittenti.



Il contesto di mercato resta delicato. Le tensioni in Medio Oriente e il rischio di nuove pressioni sul fronte energetico, insieme al dibattito riacceso sulle valutazioni del rally legato all'intelligenza artificiale, restano tra le principali fonti di incertezza per i mercati. Sul fronte macro, nell'area euro i rendimenti obbligazionari permangono su livelli sostenuti, mentre negli Stati Uniti il rendimento del Treasury decennale si mantiene elevato. In questa sessione, a Piazza Affari il FTSE MIB è a 51.856,31 punti (+0,42%), mentre in Europa il DAX avanza dell'1,11% (a circa 25.014 punti) e il CAC 40 dello 0,56%; lo spread BTP-Bund resta contenuto, attorno ai 71 punti base.



Protezione e rendimento Il prodotto appartiene alla categoria dei Cash Collect / Phoenix Memory Worst Of: paga premi mensili condizionati pari a circa l'1,23% del nominale (100 euro), per un flusso potenziale del 14,76% lordo su base annua. La protezione del capitale è affidata a una barriera profonda, fissata al 50% dei valori iniziali, che a scadenza mette al riparo il nominale da ribassi fino al -50% del peggiore dei sottostanti. Per aumentare la probabilità di incassare tutte le cedole, queste emissioni adottano una barriera cedolare decrescente, che parte da livelli elevati per scendere progressivamente, fino al 50% all'ultima data di valutazione. A ciò si aggiunge l'effetto memoria: se in una o più date di osservazione il premio non viene corrisposto perché il worst of è sotto la barriera, i premi non pagati non vengono persi ma possono essere recuperati alla prima data utile successiva in cui il peggiore torna sopra la soglia.



Durata e possibile scadenza anticipata

Si tratta di uno strumento con orizzonte definito e meccanismo di autocall. A partire dal sesto mese di vita il certificato può essere rimborsato anticipatamente: se alla data di osservazione il sottostante peggiore è pari o superiore al livello di rimborso anticipato, lo strumento scade in anticipo restituendo i 100 euro di nominale, la cedola del mese e gli eventuali premi in memoria. La caratteristica step-down rende la condizione via via meno stringente: il livello di rimborso anticipato parte dal 100% del valore iniziale e si riduce del 5% ogni sei date di osservazione, fino a un minimo dell'85%.

Scenari a scadenza

In assenza di richiamo anticipato, alla data finale si aprono due scenari. Se il sottostante peggiore è pari o superiore alla barriera capitale del 50%, il certificato rimborsa 100 euro più il premio finale e gli eventuali premi in memoria; se invece il worst of si trova sotto la barriera, il prodotto non protegge il capitale e rimborsa un importo commisurato alla performance del peggiore. In quest'ultimo caso, su un nominale di 100 euro, un ribasso del 60% del worst of comporterebbe un rimborso di circa 40 euro, al lordo dei premi già incassati. Da segnalare l'efficienza fiscale: i premi sono qualificati come redditi diversi e possono compensare minusvalenze pregresse presenti nello zainetto fiscale dell'investitore.



I sottostanti

Il prodotto rientra nella famiglia dei Phoenix Memory su un paniere di quattro azioni bancarie; la combinazione di questi sottostanti comprende Banco BPM, BNP Paribas, Deutsche Bank e Société Générale. La composizione esatta, i livelli strike e il calendario delle osservazioni vanno verificati nel KID e nelle Condizioni Definitive disponibili sulla pagina dell'emittente.



• Banco BPM — uno dei principali gruppi bancari italiani, con una forte presenza nel Nord Italia e un modello di business orientato alla banca commerciale e al risparmio gestito; è particolarmente sensibile alle dinamiche del credito domestico e alla politica monetaria della BCE. È una delle componenti più legate alle vicende del risiko bancario italiano.



• BNP Paribas — è uno dei maggiori gruppi bancari europei per capitalizzazione, con una presenza diversificata in banca retail, corporate e investment banking su scala globale. Funge da elemento di diversificazione geografica all'interno del paniere.



• Deutsche Bank — principale istituto di credito tedesco, con una significativa attività di investment banking internazionale; la sua quotazione è storicamente sensibile alle condizioni dei mercati finanziari globali e alle dinamiche macroeconomiche dell'area euro. È il sottostante più esposto alle tensioni sui mercati del credito internazionali.



• Société Générale — grande banca universale francese, attiva nella banca retail, nei servizi finanziari specializzati e nell'investment banking; è tra i principali emittenti europei di prodotti strutturati e derivati. La sua presenza nel paniere rafforza l'esposizione al settore bancario dell'area euro.



L'emittente

Il rischio di credito fa capo al gruppo UniCredit, che attraversa una fase di forte redditività: nel primo trimestre 2026 l'utile netto ha raggiunto 3,2 miliardi di euro, in crescita del 16% sull'anno, con un RoTE del 26%. L'ad Andrea Orcel ha parlato di risultati trimestrali ancora una volta da record pur in un quadro geopolitico e macroeconomico più incerto. Sullo sfondo resta intenso il "risiko" bancario, dall'affaire MPS –BPM alla scalata di UniCredit su Commerzbank .



Riepilogo

Il DE000UN9JV50 è un prodotto a capitale condizionatamente protetto pensato per scenari laterali o moderatamente ribassisti: combina un flusso cedolare (1,23% mensile, fino al 14,76% annuo potenziale), una barriera profonda al 50% e l'effetto memoria, con la possibilità di uscita anticipata tramite autocall step-down. Il rovescio della medaglia resta il rischio worst of e il rischio emittente: il capitale non è garantito e, sotto la barriera a scadenza, le perdite seguono la performance del titolo peggiore del paniere. Come per ogni prodotto strutturato, ogni valutazione va ancorata alla lettura del KID e delle Condizioni Definitive dello strumento.





* Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità puramente informative e didattiche e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria né sollecitazione all'investimento

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