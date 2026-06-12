Nuovo BTP Italia Sì, tasso minimo garantito all'1,6% più tasso di inflazione nazionale

Il comunicato del MEF

(Teleborsa) - Il tasso annuo minimo garantito della prima emissione del nuovo BTP Italia Sì, al via da lunedì 15 giugno e fino a venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata, è stato fissato all'1,6%. Lo ha comunicato il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).



Per il calcolo del valore complessivo delle cedole, a questo tasso minimo, garantito anche in caso di deflazione, dovrà quindi essere sommato il tasso di inflazione nazionale (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) rilevato nel periodo di riferimento.



Il BTP Italia Sì prevede, infatti, cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale oltre ad un premio finale extra dello 0,6% sul capitale sottoscritto riservato a coloro che lo acquistano nei giorni di emissione e lo detengono fino a scadenza.



Al termine del collocamento il tasso minimo garantito potrà essere confermato o rivisto al rialzo, in base alle condizioni di mercato. La sottoscrizione del BTP Italia Sì è riservata ai soli risparmiatori individuali e affini; non saranno previsti tetti o riparti, quindi tutte le domande pervenute nel periodo di collocamento saranno interamente soddisfatte.



Il codice ISIN del titolo necessario per identificarlo e acquistarlo durante il periodo di collocamento è IT0005713539.



È possibile comprare BTP Italia Sì, oltre che in banca o all'ufficio postale, anche online mediante il proprio home-banking (con funzione di trading abilitata). L'emissione avrà luogo sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso Intesa Sanpaolo e UniCredit - Dealer dell'operazione - e Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM - Codealer dell'operazione. La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento.



Il BTP Italia Sì viene acquistato alla pari per importi a partire dal lotto minimo di 1.000 euro, durante i giorni del collocamento e potrà essere ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato, sempre per lotti minimi da 1.000 euro nominali. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza.

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