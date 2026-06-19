BTP Italia Sì, tasso minimo garantito confermato all’1,60% più tasso di inflazione nazionale

(Teleborsa) - Si è concluso oggi il collocamento
, avviato lo scorso 15 giugno, della prima emissione del BTP Italia Sì
con 8.842,593 milioni di euro
raccolti e 281.140 contratti registrati. Lo ha comunicato il Ministero dell’Economia e delle Finanze
.
Il tasso minimo garantito definitivo
del titolo è confermato
sul livello annunciato lo scorso 12 giugno, all’1,60% più il tasso di inflazione nazionale
.
Il codice ISIN al momento dell’eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento in poi sarà IT0005713547
.
Il numero indice dell’inflazione calcolato alla data di regolamento del titolo è 102,23333.
L’importo emesso
coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto
validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo
e Unicredit
ed il supporto delle due banche co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena
e Banco BPM
.
Il titolo ha data di godimento 23 giugno 2026
e scadenza 23 giugno 2031
. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Italia Sì per tutta la durata
dei 5 anni verrà garantito anche un premio finale extra pari allo 0,6%
del capitale nominale investito.