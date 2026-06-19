BTP Italia Sì, tasso minimo garantito confermato all’1,60% più tasso di inflazione nazionale

Intesa Sanpaolo

Unicredit

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banco BPM

(Teleborsa) - Si è, avviato lo scorso 15 giugno, dellaconraccolti e 281.140 contratti registrati. Lo ha comunicato ilIldel titolo èsul livello annunciato lo scorso 12 giugno, all’1,60%Il codice ISIN al momento dell’eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento in poi saràIl numero indice dell’inflazione calcolato alla data di regolamento del titolo è 102,23333.L’coincide con ilvalidamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealered il supporto delle due banche co-dealerIl titolo ha data di. Ai sottoscrittori chedei 5 anni verrà garantito anche undel capitale nominale investito.