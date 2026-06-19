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BTP Italia Sì, tasso minimo garantito confermato all’1,60% più tasso di inflazione nazionale

Godimento il 23 giugno 2026

Finanza
BTP Italia Sì, tasso minimo garantito confermato all’1,60% più tasso di inflazione nazionale
(Teleborsa) - Si è concluso oggi il collocamento, avviato lo scorso 15 giugno, della prima emissione del BTP Italia Sì con 8.842,593 milioni di euro raccolti e 281.140 contratti registrati. Lo ha comunicato il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il tasso minimo garantito definitivo del titolo è confermato sul livello annunciato lo scorso 12 giugno, all’1,60% più il tasso di inflazione nazionale.

Il codice ISIN al momento dell’eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento in poi sarà IT0005713547.

Il numero indice dell’inflazione calcolato alla data di regolamento del titolo è 102,23333.

L’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo e Unicredit ed il supporto delle due banche co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM.

Il titolo ha data di godimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Italia Sì per tutta la durata dei 5 anni verrà garantito anche un premio finale extra pari allo 0,6% del capitale nominale investito.

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