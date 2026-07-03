Diasorin, buyback per oltre 480 mila euro

(Teleborsa) - Diasorin ha comunicato di aver acquistato 6.949 azioni proprie tra il 29 giugno e il 3 luglio 2026, al prezzo medio di 69,333 euro e per un controvalore pari a 481.797,70 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 27 gennaio 2026 e autorizzato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi lo stesso giorno.



Al 3 luglio, Diasorin detiene 6.455.958 azioni proprie, incluse quelle già in portafoglio, pari all'11,54% del capitale sociale.



A Milano, oggi, controllato progresso per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che chiude in salita dello 0,61%.









Condividi

```