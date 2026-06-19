Diasorin sale all'11,39% del capitale sociale con il buyback

(Teleborsa) - Diasorin ha comunicato di aver acquistato 122.403 azioni proprie tra il 15 e il 19 giugno 2026, al prezzo medio di 64,521 euro e per un controvalore pari a 7.897.516,55 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 27 gennaio 2026 e autorizzato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi lo stesso giorno.



Al 19 giugno, Diasorin detiene 6.372.571 azioni proprie, incluse quelle già in portafoglio, pari all'11,39% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, risultato positivo per l'azienda produttrice di apparati diagnostici , che lievita del 2,07%.











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