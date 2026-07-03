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Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Utilities

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Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Utilities
Giornata brillante per l'indice Utilities dell'Area Euro, che avanza a 599,91 punti.
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