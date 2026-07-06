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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Utilities
Giornata negativa per l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la seduta a 595,53 punti, in calo dell'1,03%.
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