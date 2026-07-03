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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Health Care

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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Health Care
Si posiziona sotto la parità il comparto sanitario dell'Area Euro, che retrocede a 862,52 punti.
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