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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Health Care
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03 luglio 2026 - 15.00
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Si posiziona sotto la parità il
comparto sanitario dell'Area Euro
, che retrocede a 862,52 punti.
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