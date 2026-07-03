Eurozona, tasso di risparmio delle famiglie stabile al 14,3% nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il tasso di risparmio delle famiglie nell'Eurozona è rimasto stabile al 14,3% nel primo trimestre del 2026 rispetto al quarto trimestre del 2025, a seguito di una crescita pressoché identica dei consumi e del reddito disponibile lordo (rispettivamente +0,8% e +0,7%). Lo ha conunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).



Contemporaneamente, il tasso di investimento delle famiglie è diminuito dall'8,6% all'8,5% nel primo trimestre del 2026, a causa della contrazione della formazione lorda di capitale fisso e dell'aumento del reddito disponibile lordo (rispettivamente -0,5% e +0,7%).



Sempre nel primo trimestre del 2026, la quota di utili delle imprese (società non finanziarie) nell'Eurozona è diminuita dal 39,7% al 38,6%, a causa dell'aumento della remunerazione dei dipendenti (salari e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro) più imposte meno sussidi alla produzione, a fronte di una diminuzione del valore aggiunto lordo (rispettivamente +0,8% e -0,9%). Il tasso di investimenti delle imprese è aumentato dal 21,7% al 22,2%, grazie a un incremento dell'1,6% della formazione lorda di capitale fisso delle imprese, a fronte di una diminuzione del valore aggiunto lordo (-0,9%).



(Foto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

Condividi

```