Kroger, fatturato a 46,1 miliardi di dollari e utile per azione rettificato di 1,58 dollari nel primo trimestre

(Teleborsa) - Kroger ha archiviato il primo trimestre 2026 con un fatturato di 46,1 miliardi di dollari, rispetto ai 45,1 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Escludendo carburante e Vitacost, le vendite sarebbero aumentate dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.



Il margine lordo si è attestato al 22,7% delle vendite nel primo trimestre, rispetto al 23,0% dello stesso periodo dell'anno precedente. La diminuzione - spiega una nota - è stata determinata principalmente dall'impatto del mix di prodotti, in particolare dall'aumento delle vendite di carburante, dai maggiori costi di trasporto, dalla deflazione dei prezzi delle uova e dagli investimenti pianificati sui prezzi.



La società ha riportato un utile per azione rettificato di 1,58 dollari (1,49 dollari nel primo trimestre 2025). La guidance sul 2026 stima un eps tra 5,10 e 5,30 dollari.

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