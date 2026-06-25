Milano 10:47
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PIL Spagna (QoQ) nel primo trimestre

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PIL Spagna (QoQ) nel primo trimestre
Spagna, PIL nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,6%, in calo rispetto al precedente +0,8% (in linea con le stime degli analisti).
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