Eurozona, a maggio disoccupazione stabile al 6,2% su mese, in lieve calo su anno

(Teleborsa) - A maggio 2026, il tasso di disoccupazione destagionalizzato nell'area euro si è attestato al 6,2%, stabile rispetto ad aprile 2026 e in calo rispetto al 6,3% di maggio 2025. Il tasso di disoccupazione nell'UE si è attestato al 5,9% a maggio 2026, anch'esso stabile rispetto ad aprile 2026 e in calo rispetto al 6,0% di maggio 2025. Lo riferisce Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.



Eurostat stima che a maggio 2026 i disoccupati nell'UE fossero 13,163 milioni, di cui 10,986 milioni nell'area euro.



Rispetto ad aprile 2026, la disoccupazione è diminuita di 40.000 unità nell'UE e di 55.000 unità nell'area euro. Rispetto a maggio 2025, la disoccupazione è diminuita di 82 mila unità nell'UE e di 158 mila unità nell'area dell'euro.

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