Francoforte: positiva la giornata per Siemens

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia elettronica tedesca , che avanza bene del 2,17%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società tech mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 284 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 281,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 286,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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