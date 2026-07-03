Francoforte: scambi al rialzo per Auto1
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Auto1, che tratta in utile del 2,70% sui valori precedenti.
Il movimento di Auto1, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Tecnicamente, Auto1 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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