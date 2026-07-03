Francoforte: scambi al rialzo per Auto1

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Auto1 , che tratta in utile del 2,70% sui valori precedenti.



Il movimento di Auto1 , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Tecnicamente, Auto1 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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