Francoforte: balza in avanti Flatexdegiro
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Flatexdegiro, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Flatexdegiro mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,18%, rispetto a +1,35% del MDAX).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Flatexdegiro. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 38,51 Euro. Primo supporto visto a 36,81. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 35,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```