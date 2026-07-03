Francoforte: scambi in positivo per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia del cemento tedesca, che lievita del 2,00%.
L'andamento di HeidelbergCement nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro di medio periodo del big cementiero tedesco ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 177,7 Euro. Primo supporto individuato a 173,9. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 181,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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