Francoforte: andamento negativo per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia del cemento tedesca , che sta segnando un calo dell'1,91%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di HeidelbergCement evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il big cementiero tedesco rispetto all'indice.





La tendenza di breve di HeidelbergCement è in rafforzamento con area di resistenza vista a 189,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 186,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 192,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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