Francoforte: andamento negativo per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia del cemento tedesca, che sta segnando un calo dell'1,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di HeidelbergCement evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il big cementiero tedesco rispetto all'indice.
La tendenza di breve di HeidelbergCement è in rafforzamento con area di resistenza vista a 189,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 186,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 192,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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