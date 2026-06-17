Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Avanza la compagnia del cemento tedesca , che guadagna bene, con una variazione del 2,29%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di HeidelbergCement evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il big cementiero tedesco rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di HeidelbergCement classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 189,4 Euro e primo supporto individuato a 185,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 193,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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