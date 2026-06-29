Francoforte: violenta contrazione per HeidelbergCement
(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia del cemento tedesca, che mostra un -4,8%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HeidelbergCement, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del big cementiero tedesco. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 181,7 Euro. Primo supporto visto a 172,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 168,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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